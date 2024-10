Truy nã đặc biệt đối tượng giao cấu với trẻ em

Ngày 17-10, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Duy (38 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp; nơi thường trú ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Duy

Trước đó, Nguyễn Duy bị khởi tố với tội danh "Giao cấu với trẻ em" quy định tại Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Thời điểm Nguyễn Duy bỏ trốn khỏi nơi thường trú là ngày 30-9.

Theo Công an huyện Gio Linh, bị hại liên quan đến tội danh mà Nguyễn Duy bị khởi tố là bé gái quê ở xã Phong Bình (huyện Gio Linh).

Quyết định truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

