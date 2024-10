Bắt đối tượng giao cấu với trẻ em trốn truy nã đặc biệt

Ngày 3/10, từ nguồn tin của trinh sát, Đội Cảnh sát Hình sự và Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an phường 8, TP Đà Lạt áp sát, bắt giữ Lù Tuý Vinh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà một người quen thuộc khu Đa Thiện, TP Đà Lạt.

Lù Túy Vinh và Nông Văn An bị Công an bắt giữ.

Trước đó, đầu năm 2024, Lũ Túy Vinh đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em. Sự việc bị phát giác gây bức xúc dư luận địa phương. Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 29/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lù Túy Vinh về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Ngày 28/9 vừa qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nông Văn An (SN 1968, thường trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), về hành vi đánh bạc. Thời điểm bị Công an bắt giữ, Nông Văn An đang lẩn trốn trên địa bàn quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân