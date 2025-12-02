Truy nã cô gái thuê nhà nghỉ cho bạn trai bỏ trốn sau khi gây án

Ngày 2/12, Công an TP.Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên (SN 1999; thường trú trước đây là xã Xuân Thuỷ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội Che giấu tội phạm.

Quyết định truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên

Theo điều tra, ngày 18/4/2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (SN 1995; trú tại tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác tại đường Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (cũ). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào trong miền Nam. Quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên thuê nhà nghỉ để lẩn trốn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Liên về tội Che giấu tội phạm. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 4/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thị Kim Liên.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn