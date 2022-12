Truy nã bị can nguy hiểm

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền, bị can Lộc bị khởi tố tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật” quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự. Nhưng bị can Lộc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 10/11/2022.

Quyết định truy nã đối với bị can Huỳnh Phước Lộc.

Lộc có chiều cao khoảng 1m60, lông mày rậm, nốt ruồi cách 2cm trên sau cánh mũi phải.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền để giải quyết theo quy định pháp luật.

