Truy bắt đối tượng cướp giật sau 1h gây án

Tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Hưng Nguyên đã truy bắt thành công 1 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường sau 1h gây án.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 2003) trú tại xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.





Đối tượng bị bắt giữ sau 1h gây án.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 3/3, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn trình báo của chị T. T. N. A. (SN 1995) trú tại khối 12, phường Trường Thi, thành phố Vinh về việc: Trên đường đi làm từ thành phố Vinh theo Quốc lộ 46A lên xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, khi đi đến khối 7, thị trấn Hưng Nguyên, chị A bị một nam thanh niên cướp giật 1 điện thoại IPhone XS max, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ 1h sau, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác định được nhân dạng và truy bắt thành công đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuấn Anh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: baovephapluat.vn