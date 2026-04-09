Trút giận lên bạn thân vì không cho tiền và giới thiệu người yêu

Ngày 8/4, TAND trung cấp thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, xét xử Từ về tội Cố ý giết người trong vụ sát hại nạn nhân họ Chu, 30 tuổi, vào tháng 6 năm ngoái.

Theo cáo trạng, Từ và Chu là bạn thân từ nhỏ. Từ bị mất vài ngón tay do nghịch pháo khi còn bé, từ đó nảy sinh tâm lý tự cô lập, khép kín và có ý định tự tử.

Trong giai đoạn 2018-2022, Chu giúp Từ tìm việc làm, hai lần sắp xếp cho anh ta làm tại cửa hàng quần áo của mình. Tin rằng nếu có bạn gái sẽ khơi lại hy vọng sống, Từ đặt nhiều kỳ vọng vào việc Chu giới thiệu người yêu cho mình sau khi bạn bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ.

Đến năm 2024, việc tìm bạn gái không thành khiến Từ mất niềm tin vào tương lai, đồng thời sinh lòng oán hận Chu và nảy ý định giết bạn để trút giận.

Tại tòa, Từ khai Chu từng đồng ý giới thiệu bạn gái và cho mình một triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng) nhưng không thực hiện. Bị cáo nói: "Tôi là người bị hại, Chu đã tổn thương tôi. Tôi không có tiền, còn anh ta có tiền, anh ta nên cho tôi tiền. Tôi và anh ta rất thân thiết, anh ta nên giới thiệu bạn gái cho tôi. Anh ta là bạn thân nhất của tôi mà".

Gia đình Chu cho biết hai người là hàng xóm cùng làng, chơi với nhau từ nhỏ. Trước đây, do gia đình Từ van nài, Chu từng cho bạn vào làm tại công ty của mình nhưng sau đó buộc nghỉ việc vì hiệu quả kém. Không lâu sau, Từ nhắn tin dọa giết Chu, đồng thời phá hoại cửa kính công ty và nhà riêng của bạn.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Từ mang theo một khẩu súng tự chế bắn bi thép, liên tục rình rập gần nhà Chu, chờ cơ hội gây án.

Chiều 26/6/2025, tại bãi đậu xe ngầm của khu chung cư, Từ theo dõi Chu rồi lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, bắn bi thép vào đầu từ phía sau. Khi Chu ngã xuống đất, Từ bắn thêm một phát vào lưng rồi bỏ trốn đến tỉnh Hồ Nam theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn.

Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Chu đã tử vong do vết thương quá nặng. Tối cùng ngày, Từ bị cảnh sát bắt tại Thường Đức, Hồ Nam.

Nạn nhân bị bắn gục cách chỗ đậu xe của mình chưa đầy 50 m. Ảnh: CNW

Tại tòa, Từ khai rằng tự chế tạo súng vì sợ rằng "dùng dao sẽ làm chính mình bị thương, còn dùng súng thì đối phương sẽ không thể phòng thủ".

Trước đó, gia đình Từ đã yêu cầu đánh giá tình trạng tâm thần. Báo cáo pháp y chỉ ra rằng bị cáo được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, song hoàn toàn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự vào thời điểm gây án.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, gia đình nạn nhân cho biết tòa án chưa đưa ra phán quyết. Bố Chu kể, Từ không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào, cũng không hề tỏ ra ăn năn. "Gần cuối phiên tòa, Từ nói rằng nhận tội nhưng không hối hận", ông tiết lộ.

Gia đình Chu hy vọng rằng hung thủ sẽ bị kết án tử hình, lập tức thi hành.

Tác giả: Tuệ Anh

