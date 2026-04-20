Trưởng thôn bị đâm tử vong khi hòa giải mâu thuẫn

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ Bình, 42 tuổi, trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, để điều tra hành vi Giết người.

Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo nhà chức trách, khoảng 18h30 ngày 14/4, Bình mâu thuẫn với người phụ nữ hàng xóm 39 tuổi vì chuyện xả nước thải sinh hoạt. Trong lúc cãi vã, Bình cầm hung khí đe dọa tấn công, người dân phải báo chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Lê Đình Thành, 58 tuổi, Trưởng thôn Cự Xá, cùng ông Nguyễn Trọng Hưng, 44 tuổi, Tổ phó an ninh trật tự cơ sở, đến nhà Bình vận động, yêu cầu ra nhà văn hóa thôn làm việc, giải quyết khúc mắc.

Bình bị cáo buộc không chấp hành, chống đối khiến hai bên xảy ra xô xát. Theo cảnh sát, người này sau đó chạy vào nhà, lấy dao quắm dài khoảng 50 cm, chém một nhát trúng mạn sườn ông Thành.

Dù bị khống chế, tước dao quắm, Bình trong trạng thái mất kiểm soát tiếp tục lấy dao bầu, đâm nhiều nhát vào bụng và đùi ông Thành. Nạn nhân mất máu cấp, tử vong. Ông Hưng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

