Tiền thưởng của giáo viên trường Mầm non Đình Bảng 2 được hoàn trả

Trường Mầm non Đình Bảng 2 - nơi xảy ra sự việc.

Sáng 30/1, lãnh đạo UBND phường Từ Sơn cho biết, trước đó (ngày 29/1), đơn vị nhận được thông tin phản ánh về việc “Giáo viên tố Hiệu trưởng bắt nộp lại một nửa tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP”.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Từ Sơn thành lập tổ công tác làm việc với tập thể lãnh đạo và giáo viên Trường Mầm non Đình Bảng 2 để xác minh sự việc. Qua xác minh cho thấy, có việc thu lại một phần tiền thưởng của giáo viên.

"UBND phường Từ Sơn đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Đình Bảng 2 báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong sự việc nêu trên. Đồng thời tiến hành họp tập thể lãnh đạo và toàn thể giáo viên, hoàn trả lại số tiền đã thu của giáo viên. Đến nay, nhà trường đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho giáo viên..."- lãnh đạo UBND phường thông tin.

Bên cạnh đó, UBND phường Từ Sơn giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét xử lý cán bộ theo quy định.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn