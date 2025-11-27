Trường đại học điều chỉnh phương thức xét tuyển năm 2026: Thí sinh cần lưu ý gì?

Tính đến cuối tháng 11/2025, đã có một số trường đại học công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, trong đó có sự điều chỉnh về tổ hợp môn và các phương thức xét tuyển. Trước việc các trường đại học dự kiến giảm hoặc bỏ chỉ tiêu xét tuyển học bạ, loại bỏ các tổ hợp xét tuyển không còn phù hợp, các chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh cần theo sát để nắm bắt thông tin và chủ động lên kế hoạch ôn tập phù hợp để đảm bảo quyền lợi và không bị động khi tham gia xét tuyển.

Lịch xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 sẽ được đẩy sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. (Ảnh minh họa)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Đáng chú ý, ở phương thức xét học bạ, thay vì xét tuyển với tất cả ngành như năm trước, năm 2026, nhà trường dự kiến chỉ giới hạn ở các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học, Kinh tế chính trị.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các ngành sư phạm trọng điểm như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Tâm lý học… sẽ nằm trong danh sách dừng xét học bạ.

Với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực, nhà trường dự kiến bỏ xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Hà Nội, thay vào đó là việc sử dụng kết quả của kỳ thi riêng do nhà trường tổ chức.

Tương tự, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa có thông báo sẽ dừng xét tuyển học bạ ở tất cả các chuyên ngành đào tạo từ năm 2026. Tại phía Nam, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh dự kiến giảm tỷ trọng học bạ trong năm 2026 và Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh thì lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn phương thức này từ năm 2028.

Học viện Biên phòng cũng vừa có thông tin về các tổ hợp xét tuyển năm 2026. Theo đó, Học viện Biên phòng đưa ra phương án sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán, những môn 100% thí sinh thi tốt nghiệp làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Văn, Toán, Anh) cho các ngành trọng điểm; bỏ xét tuyển các tổ hợp A01, C00, C01 vốn được sử dụng để tuyển sinh trong năm 2025.

Tương tự, Trường Sĩ quan Chính trị cũng sẽ áp dụng 4 tổ hợp xét tuyển trong năm 2026 gồm C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh). So với năm 2025, nhà trường đã bỏ tổ hợp C00 và A00.

Theo các nhà trường, việc thay đổi tổ hợp nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành khi Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất 3 môn, bắt buộc môn Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng dự kiến có một số điều chỉnh trong phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, với phương án xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ở hầu hết ngành, trường sẽ điều chỉnh theo hướng chỉ sử dụng ba tổ hợp gồm A00, A01, X06 (Toán, Lý, Tin); riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp, trường sẽ xét tuyển thêm bằng tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh); đồng thời loại bỏ các tổ hợp D01, B00 và X26 (Toán, Anh, Tin) vốn được sử dụng trong năm 2025.

Với xét tuyển thẳng, trường ưu tiên tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh. Đặc biệt, từ năm 2026, nhà trường sẽ không xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; thay vào đó, trường tập trung tuyển thẳng học sinh đạt giải ở các môn học nền tảng như Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học nhằm mục tiêu chọn người học có năng lực phù hợp với khối ngành công nghệ.

Theo phương án tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhà trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh chính gồm: Xét tuyển Tài năng; xét tuyển theo điểm thi đánh giá Tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, trong phương thức xét tuyển Tài năng, nhà trường công bố rõ công thức tính điểm Hồ sơ Năng lực, trong đó kết quả thi Đánh giá Tư duy được tích hợp làm một thành phần. Việc tích hợp kết quả kỳ thi đánh giá Tư duy vào phương thức xét tuyển tổng hợp cho thấy ĐH Bách Khoa Hà Nội đang sử dụng bài thi này như một tiêu chí định lượng cốt lõi, nâng cao tính khoa học và khách quan cho phương thức xét tuyển bằng hồ sơ…

Để chủ động thích ứng với các điều chỉnh, thay đổi trong phương án tuyển sinh đại học năm 2026 của các trường đại học, các chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh có nguyện vọng xét tuyển năm 2026 cần theo dõi sát sao các mốc thời gian cần lưu ý trong tuyển sinh, đặc biệt là phương án tuyển sinh chính thức của các trường đại học sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử từ nay đến trước ngày 15/2/2026 để có sự chuẩn bị từ sớm, tránh rơi vào bị động, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý, lịch đăng ký, xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, sớm hơn khoảng nửa tháng so với năm 2025 do lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được Bộ GD&ĐT đẩy lên sớm hơn nửa tháng so với năm 2025.

Lưu ý thêm với thí sinh, TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh các trường đại học được tự chủ tuyển sinh với các phương thức xét tuyển kết hợp đa dạng, các em không nên quá phụ thuộc vào một vài phương thức, thay vào đó, cần tập trung nâng cao năng lực thông qua việc ôn tập nghiêm túc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và chủ động tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực độc lập do các đại học lớn tổ chức, đồng thời tận dụng các thế mạnh của bản thân để có thể tham gia các phương thức xét tuyển kết hợp nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Tác giả:Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân