Trưởng công an phường bị tướng Đinh Văn Nơi cách chức được phân công trực ban phòng cháy

Trung tá Nguyễn Thành Nam - trưởng Công an phường Bãi Cháy (áo trắng) - có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với dân đã bị cách chức - Ảnh: Cắt từ video

Trước đó ngày 6-6, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - đã ký quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đối với trung tá Nguyễn Thành Nam. Đồng thời điều chuyển ông này về Công an TP Hạ Long để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Công an TP Hạ Long, trung tá Nam đã được điều động đến công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nhận nhiệm vụ làm công tác trực ban tại đây.

Nguyên nhân việc bị cách chức và điều chuyển nói trên là do ông Nam có hành vi thiếu chuẩn mực với dân sau khi gây ra va chạm giao thông.

Cụ thể, cơ quan chức năng của TP Hạ Long xác định ông Nam là người lái ô tô vào tối 17-5 sau khi đã uống rượu và đi sai làn đường dẫn đến va chạm giao thông với ô tô khác.

Sau va chạm, ông Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, tạo hình ảnh không tốt về chiến sĩ Công an nhân dân cũng như đe dọa người khác.

Trước những vi phạm nói trên, ngày 22-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp, thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với trung tá Nguyễn Thành Nam về mặt Đảng.

