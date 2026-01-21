Trúng Vietlott hơn 257 tỉ đồng, người chơi nhận về hơn 231 tỉ

Vietlott cho biết tối 20-1, một khách hàng trúng giải Jackpot 1 với hơn 257 tỉ đồng - Ảnh chụp màn hình kết quả quay số: LÊ THANH

Theo Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), giải độc đắc có tổng trị giá là 257.134.188.450 đồng, thuộc tấm vé sở hữu bộ số may mắn 04-20-26-28-37-41.

Theo quy định, Vietlott sẽ khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với phần trúng thưởng vượt 10 triệu đồng. Như vậy, chủ nhân trúng giải Jackpot này phải nộp khoảng 25,7 tỉ đồng tiền thuế. Số tiền thực nhận là hơn 231 tỉ đồng.

Vietlott cho biết đây là một trong những giải thưởng lớn nhất của Vietlott kể từ khi doanh nghiệp phát hành vé số điện toán tự chọn cách đây 9 năm.

Trước đó, giải Jackpot có trị giá lớn nhất thuộc về ông N.P. ở TP.HCM với trị giá tiền thưởng lên đến 344 tỉ đồng, được trao vào tháng 7-2025.

Một giải thưởng hơn 303 tỉ đồng được trao vào tháng 5-2018 cho ông N.Q. ở Hà Nội.

Trong kỳ quay này, ngoài giải Jackpot 1, hệ thống quay số mở thưởng của Vietlott cũng xác định có 32 khách hàng trúng giải nhất, trị giá 40 triệu đồng/giải. Hơn 2.600 khách trúng giải nhì, với 500.000 đồng/giải. Có tới 56.672 khách trúng giải ba, trị giá 50.000 đồng/giải.

Riêng giải Jackpot 2, trị giá hơn 18 tỉ đồng vẫn chưa tìm được chủ nhân may mắn.

Theo Vietlott, trong năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách các địa phương, Vietlott đã đóng góp hơn 2.495 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng đến người chơi trên toàn quốc.

Tác giả: Lê Thanh