Cả nhà mất ngủ vì trúng độc đắc Vietlott gần 37 tỷ đồng

Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 và anh P.Đ.L (áo trắng bên phải) nhận giải độc đắc Lotto 5/35. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây đã tiến hành trao giải đến 2 thuê bao Viettel may mắn trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng và giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 trị giá 10,2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Vietlott xác định anh N.V.M - thuê bao Viettel đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Thanh Hóa - đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay thứ 1.253 và anh P.Đ.L trúng giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 209.

Anh N.V.M hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Thanh Hóa. Người may mắn cho biết dãy số trúng thưởng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó.

Khi trên đường đi công việc về, anh M. nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng đang trên đường đi nên anh không để ý đến giá trị trúng. Về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng Jackpot 1 Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kìm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Chỉ đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức và gọi lên tổng đài Vietlott kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. tiết lộ.

Với số tiền trúng thưởng, anh M. dự định dành để chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình. Đồng thời, dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Trong khi đó, anh P.Đ.L đang sinh sống và làm trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh. Anh có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để mở rộng kinh doanh và chia sẻ may mắn đến cộng đồng

Tại buổi lễ trao thưởng, 2 người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.M có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và anh P.Đ.L nộp thuế hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

