Mỗi ngày mua 3 vé số tự chọn, người đàn ông Khánh Hòa trúng Vietlott hơn 133 tỉ đồng

Anh N.C.L. nhận giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT 01422 - Ảnh: CTV

Ngày 12-11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01422 cho anh N.C.L. - thuê bao MobiFone may mắn đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.C.L. là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot với giá trị 133.774.094.500 đồng.

Tấm vé may mắn của anh N.C.L. - Ảnh: CTV

Theo Vietlott, anh N.C.L. cho biết thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott nhiều năm nay và mỗi ngày mua khoảng 3 tấm vé số Vietlott.

Hai năm gần đây, anh duy trì mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe máy mà anh đang đi.

Nhờ đó, dãy số đã mang đến giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 133,7 tỉ đồng cho anh.

Chủ nhân giải thưởng độc đắc cũng chia sẻ đã thông báo với vợ ngay khi biết tin mình trúng thưởng.

Và vì số tiền trúng thưởng khá lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Theo quy định, anh N.C.L. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng trị giá hơn 13,3 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ