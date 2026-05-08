Trung Quốc tuyên 'tử hình hoãn thi hành' hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc (trái) và Ngụy Phượng Hòa bị kết án tử hình nhưng hoãn 2 năm - Ảnh: AFP, REUTERS

Chiều 7-5, Hãng tin Tân Hoa Xã đưa thông báo ngắn gọn về kết luận tòa án quân sự, theo đó tuyên ông Ngụy Phượng Hòa tội nhận hối lộ, trong khi ông Lý Thượng Phúc bị kết tội cả nhận và đưa hối lộ. Bản tin không nêu rõ số tiền hối lộ liên quan đến vụ án.

Cả hai cựu quan chức bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Luật hình sự Trung Quốc quy định hình phạt tử hình cho hưởng án treo là sự kết hợp giữa tính nghiêm minh và tinh thần nhân đạo. Thông thường, mức án này sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu phạm nhân không phạm tội mới trong thời gian thử thách. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, đây là hình phạt chung thân không giảm án, nghĩa là phạm nhân sẽ phải ngồi tù suốt đời mà không có cơ hội được giảm án thêm hay tha tù trước thời hạn.

Nếu người bị kết án cố ý phạm tội mới và tình tiết thuộc loại nghiêm trọng, việc thi hành án tử hình sẽ diễn ra sau khi được Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phê chuẩn.

Đây là những bản án nặng nhất từng được tuyên đối với các quan chức quân đội cấp cao kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng năm 2012.

Vào tháng 6-2024, Trung Quốc khai trừ đảng đối với ông Ngụy và ông Lý vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp. Trước đó, cả hai đã bị Quân ủy Trung ương tước quân tịch và quân hàm.

Tân Hoa xã đưa tin cơ quan giám sát và kỷ luật của Quân ủy Trung ương đã mở cuộc điều tra ông Lý từ ngày 31-8-2023 và từ 21-9-2023 đối với ông Ngụy. Cả hai ông đều vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và tổ chức.

Theo kết quả điều tra, ông Lý đã thu lợi bất chính trong việc sắp xếp nhân sự, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận lại một số tiền rất lớn và đồ có giá trị. Ông bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Lý còn bị phát hiện đã đưa tiền cho người khác để trục lợi, cấu thành tội đưa hối lộ. Cuộc điều tra cũng tìm ra manh mối về những vi phạm khác của ông.

Trong khi đó, ông Ngụy đã giúp đỡ người khác đạt được những lợi ích không chính đáng trong việc sắp xếp nhân sự. Ông còn vi phạm nghiêm trọng kỷ luật về liêm chính, nhận tiền, quà tặng trái với quy định liên quan.

Ông Ngụy cũng lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác, nhận lại số tiền rất lớn và đồ có giá trị, cấu thành tội nhận hối lộ.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn