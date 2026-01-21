4 cặp sinh đôi trong một đám cưới gây sốt ở Trung Quốc





Hai cặp đôi song sinh chụp ảnh cưới cùng với nhau. Ảnh: Douyin.

Những bức ảnh chụp lễ cưới với sự xuất hiện của 4 cặp sinh đôi đã nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem trực tuyến. Nhiều người xem không giấu được sự ngạc nhiên, gọi đây là một cảnh tượng "kỳ lạ hiếm thấy".

Theo Jiupai News, điều thú vị là hai cặp đôi chỉ phát hiện ra việc các chú của mình cũng là sinh đôi ngay trong ngày cưới.

Người dẫn chương trình lễ cưới gọi đây là một "phép màu", còn các khách mời thì vừa bất ngờ vừa thích thú.

Một người dân địa phương chia sẻ: "Tôi đã sống hơn 60 năm rồi mà chưa từng thấy chuyện nào như thế này. Tôi chúc họ cả đời hạnh phúc".

Cả hai cặp đôi đều ở độ tuổi ngoài 20 và đến từ thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc. Hai gia đình sống gần nhau, cha mẹ của họ quen biết từ khoảng 20 năm trước nhưng khi đó chưa có nhiều tiếp xúc, theo Jimu News.

Đến năm 2022, thông qua một người mai mối, chị em họ Shan đã gặp anh em họ Song.

Người chị cả cho biết, ban đầu hai chị em nghĩ mình còn quá trẻ để yêu đương. Tuy nhiên, trước sự theo đuổi kiên trì của hai anh em, họ dần mở lòng.

Cô cũng kể rằng, gia đình chồng thường xuyên nhầm lẫn cô với em gái, còn bố mẹ ruột cũng hay nhầm hai chàng rể sinh đôi. Dù vậy, bản thân các cặp đôi hiếm khi nhầm lẫn nhau, bởi sau nhiều năm gắn bó, họ đã quá quen với ngoại hình và tính cách của người bạn đời.

Hai anh em sinh đôi kết hôn với hai chị em sinh đôi. Ảnh: Douyin.

Hiện tại, hai anh em sinh đôi sống ở hai ngôi nhà khác nhau, tại những khu vực khác nhau.

Theo truyền thông Trung Quốc, hai gia đình đang xem xét đăng ký Kỷ lục Guinness với danh hiệu "Gia đình có 4 cặp sinh đôi".

Câu chuyện này đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: "Trên đời quả thật có những sự trùng hợp kỳ lạ. Đây là ví dụ hoàn hảo cho câu 'niềm vui luôn đi theo cặp'".

Một người khác hài hước viết: "Nếu hai cặp vợ chồng này mỗi nhà sinh thêm một cặp song sinh nữa thì không biết đại gia đình này sẽ đông đến mức nào".

Theo các nghiên cứu khoa học, khả năng sinh đôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm di truyền và môi trường sống. Tỷ lệ này cũng khác nhau tùy loại song sinh. Việc trong cùng một gia đình xuất hiện nhiều cặp sinh đôi giống hệt nhau là cực kỳ hiếm.

Một số yếu tố như thể trạng người mẹ, độ tuổi, chế độ ăn uống và tiền sử gia đình có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh đôi.

Tại làng Baimu, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, trong vài thập kỷ qua đã ghi nhận ít nhất 33 cặp sinh đôi ra đời. Người dân địa phương gọi nơi đây là "làng sinh đôi", cho rằng đất đai và nguồn nước màu mỡ là nguyên nhân. Tuy nhiên, nhận định này chưa có cơ sở khoa học.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn