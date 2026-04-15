Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc diễn ra sáng 15/4 theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Đại lễ đường Nhân dân. Hai lãnh đạo sau đó bước lên bục danh dự làm lễ chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 15/4. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc, trong lúc 21 loạt đại bác chào mừng vang lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó duyệt Đội Danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội Danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.

Lãnh đạo Việt Nam ngày 14/4 đã đi khảo sát thực địa tại khu khởi động Khu mới Hùng An và trao đổi kinh nghiệm xây dựng dự án này. Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam - Trung Quốc hợp tác mạnh hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại Đại lễ đường Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào các em thiếu nhi trong lễ đón. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net