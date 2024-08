Trưng bày 'Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Trưng bày chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

Dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, bà Nguyễn Thị Thơm – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và một số đơn vị, doanh nghiệp.

Chuyên đề “Nghệ An - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm hơn 100 tư liệu, hình ảnh với 2 chủ đề:

Chủ đề thứ nhất: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” kể về sự quan tâm của Bác Hồ dành cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An; lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với bản Di chúc cho dân tộc, bức thư cuối cùng Bác gửi quê hương vào ngày 21/7/1969 được xem là Di chúc Bác dành riêng cho tỉnh nhà trước lúc đi xa. Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An coi đó là tài sản thiêng liêng, là nguồn sáng dẫn đường, sức mạnh tinh thần để vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên.

Chủ đề thứ hai: “Nghệ An làm theo lời Bác” giới thiệu tới công chúng những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An sau 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

Đã 55 trôi qua, nhưng Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là nguồn sáng dẫn đường để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị với "mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ… Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ…".

Cũng tại buổi lễ, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 125 cây xanh do Bộ Công an tài trợ thực hiện bổ sung, thay thế hệ thống cây xanh, chỉnh trang khuôn viên tại Quảng trường.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng ban Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tiếp nhận cây xanh do các đơn vị trao tặng.

Quảng trường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 19/5/2000 và khánh thành ngày 19/5/2003, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ hình ảnh Người về thăm TP Vinh và quê hương Nghệ An vào các năm 1957, 1961.

Hàng năm, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác đón hàng triệu lượt người đến tham quan, các cơ quan, tập thể trên cả nước đến dâng hoa, báo công và tham gia các hoạt động văn hóa, là địa điểm tổ chức các hoạt động dã ngoại.

Đây cũng là nơi thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá lớn của tỉnh, của khu vực và cả quốc gia. Công trình góp phần lan toả giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn