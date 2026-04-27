Ngày 28-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn thông báo "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả mạo dịch vụ công, công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác.

Cảnh báo chiêu lừa "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả dịch vụ công. Ảnh: Công an Hà Nội

Gần đây, một số người dân nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại lạ, thông báo phạt nguội với nội dung "xe bạn có vi phạm", sau đó được yêu cầu truy cập trang web dichvucong-vn.com để xử lý ngay.

Khi người dân truy cập website trên sẽ thấy thông báo vi phạm lỗi: "Chúng tôi thông báo bạn đã vi phạm luật giao thông và bị phạt số tiền 50.000 VND do đỗ xe gây cản trở. Vui lòng thanh toán khoản phạt này sớm để tránh phát sinh thêm chi phí. Để thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn...".

Website này sau đó hướng dẫn người dùng nộp tiền luôn, bằng cách nhập các thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV.

Công an TP Hà Nội cho biết tin nhắn trên là chiêu trò lừa đảo "phạt nguội" qua website giả mạo dịch vụ công. Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm phạt nguội chưa xử lý.

Tiếp đó, yêu cầu mọi người truy cập đường link giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia để kiểm tra, nộp phạt. Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo lòng tin.

Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (số thẻ, mã OTP), kẻ lừa đảo sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Công an TP Hà Nội khẳng định hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn" hoặc qua ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vận hành.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao động