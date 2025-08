Trọng tài tài năng Trần Đình Thịnh qua đời

Trọng tài Trần Đình Thịnh vừa giành danh hiệu Còi bạc Việt Nam 2025 - Ảnh: NGỌC LÊ

Ông không qua khỏi sau khi bị ngất xỉu sáng 3-8 khi thực hiện bài thi thể lực trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026.

Rạng sáng 4-8, trọng tài Trần Đình Thịnh trút hơi thở cuối cùng sau nhiều giờ được cấp cứu và hồi sức tích cực ở Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội) ở tuổi 43.

Sự ra đi của ông là nỗi đau quá lớn, mất mát không thể bù đắp với gia đình. Giới trọng tài, bóng đá và người hâm mộ Việt Nam bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của một trọng tài tài năng, khiêm tốn.

Trước đó trọng tài Trần Đình Thịnh không may bị ngất ở buổi kiểm tra thể lực sáng cùng ngày tại Cung điền kinh Hà Nội. Buổi kiểm tra được tiến hành từ 5h sáng để tránh thời tiết nóng cao điểm của Hà Nội ngày 3-8. Tuy nhiên do cố gắng hoàn thành bài thi, trọng tài Thịnh đã không may gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng.

Ở bài chạy sức bền, các trọng tài phải chạy 10 vòng sân (tương đương 4km). Trọng tài Thịnh chạy đến vòng thứ 7 thì có biểu hiện bất thường, đã ngất ra sân. Ông ngay lập tức được đội ngũ y tế do VFF bố trí túc trực sẵn ở sân sơ cứu và chuyển đến bệnh viện ngay gần Cung điền kinh Hà Nội. Sau đó ông được chuyển qua Bệnh viện Bạch Mai.

Trọng tài Trần Đình Thịnh trong thời gian làm nhiệm vụ tại V-League - Ảnh: NGỌC LÊ

Bài thi thể lực trọng tài là hoạt động thường niên, nằm trong kế hoạch tập huấn chuẩn bị của VFF và VPF trước thềm mỗi mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Để đủ điều kiện tham gia kiểm tra thể lực, các trọng tài tham dự tập huấn đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn khám sức khỏe theo quy định tại thông tư của Bộ Y tế.

Chỉ những trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực và các bài thi chuyên môn theo quy định của FIFA mới đủ điều kiện được phân công làm nhiệm vụ trong mùa giải. Bài kiểm tra đòi hỏi rất nhiều thể lực, kỹ năng và là một trong những thử thách khốc liệt với giới trọng tài chuyên nghiệp không chỉ của Việt Nam mà trên thế giới.

Trước trọng tài Trần Đình Thịnh, bóng đá Việt Nam từng có trường hợp đau thương tương tự, khi trọng tài Dương Ngọc Tân (tỉnh Yên Bái) qua đời sau buổi kiểm tra thể lực năm 2018. Trọng tài Tân khi đó cũng ngất xỉu giữa bài kiểm tra và sau đó mất tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, quê Đồng Nai. Ông được biết đến là một trong những trọng tài có chuyên môn tốt ở Việt Nam, khi từng giành các danh hiệu Còi đồng V-League 2023 - 2024 và Còi bạc V-League 2024 - 2025. Ngoài công tác trọng tài, ông Trần Đình Thịnh còn làm giáo viên thể chất của một trường cấp hai ở quê nhà Đồng Nai.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ