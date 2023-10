Trộm xe ở Thái Bình, bị bắt tại Nghệ An

Trước đó, vào hồi 11h15 ngày 14/10, tại Km 418 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, Tổ cổng tác trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện xe ô tô BKS 30E-693.57 đang lưu thông trên đường với nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển là Nguyễn Phước Tiến (SN 1995), trú tại khu phố Bến Đình, Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Đối tượng cùng chiếc xe tại Cơ quan chức năng.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có 8 chiếc điện thoại di động và một số phụ kiện, đối tượng có biểu hiện bất thường nên tổ công tác đã tiến hành xác minh. Theo đó, vào khoảng 5h ngày 14/10, anh Đỗ Anh Đức (SN 1981), trú tại xóm Cầu Vật, thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là người đang quản lý và sử dụng xe ô tô BKS 30E-693.57 đỗ xe trước cửa nhà mình thì bị mất trộm.

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Phước Tiến cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để lập hồ sơ ban đầu. Ngay trong đêm, Công an huyện Diễn Châu đã bàn giao Tiến và tang vật cho Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) để xử lý theo quy định pháp luật.

