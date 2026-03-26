HLV Kim Sang Sik đánh giá cao Văn Hậu - Đình Trọng

Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ đáng chú ý về sự trở lại của hai trụ cột nơi hàng phòng ngự là Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng trước trận so tài với đội tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ở trận thi đấu giao hữu FIFA Days tháng 3.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Cả hai đều đã có khoảng thời gian thi đấu ở giải V-League nên mới được lên đội tuyển quốc gia. Với Đoàn Văn Hậu, khoảng thời gian dài, đối mặt chấn thương vất vả, khó khăn. Đoàn Văn Hậu quay lại đội tuyển với sức khoẻ tốt, thể trạng tốt. Tôi đang rất chờ đợi".

HLV Kim Sang Sik còn đặt kỳ vọng vào sự đóng góp của bộ đôi Đoàn Văn Hậu- Trần Đình Trọng: “Với sự góp mặt của cả hai, tổ phòng ngự sẽ vững chắc hơn nhiều. Thông qua sự cạnh tranh lành mạnh trong khâu phòng ngự, tôi tin rằng đội tuyển ta sẽ ngày càng mạnh lên, ở khâu phòng ngự".

Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, Văn Hậu đã lấy lại thể trạng tốt và thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội tại giải V-League qua đó trở lại tuyển quốc gia sau thời gian vắng mặt.

Ở chiều ngược lại, trung vệ Trần Đình Trọng cũng đánh dấu màn tái xuất sau hơn 1000 ngày vắng bóng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và được kỳ vọng cùng với Văn Hậu giúp hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trở nên vững vàng hơn ở trận tiếp đón Malaysia tới đây ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đây là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thiện đội hình và lối chơi trước khi bước vào trận tiếp đón Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Tác giả: Phú Phú

