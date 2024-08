Trinh sát vây bắt gã giang hồ manh động, ngông cuồng Lê Thanh Tú như thế nào?

Phó Giám đốc Công an TPHCM triệu tập họp khẩn, phá chuyên án lớn

Ngày 16/8 vừa qua, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can khác về các tội “Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đồng thời bàn giao các bị can và tang vật cho Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn thông tin tử cơ quan chức năng cho biết, qua công tác nghiệp vụ, khai thác các đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ thời gian gần đây, Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Công Chánh có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Sau khi xác định đường dây ma túy này hoạt động quy mô lớn, trong đó hầu hết các đối tượng đều nghiện ngập và là dân giang hồ có số má, sẵn sàng dùng "hàng nóng" chống trả lại lực lượng chức năng, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM đã triệu tập cuộc họp khẩn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ, giao Công an quận Tân Bình xác lập chuyên án đấu tranh.

Trung tá Trần Trung Hiếu (Phó trưởng Công an quận) làm Trưởng Ban chuyên án, chủ trì thành lập 5 tổ công tác tập trung phá án theo từng giai đoạn.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: VGP

Theo đó, bằng nghiệp vụ, công an phát hiện tổ chức này hoạt động rất tinh vi, nơi ở, nơi cất giấu ma túy được trang bị camera hay cài cắm nhiều người làm "tai mắt"…

Công an xác định nguồn ma túy này được lấy từ khu vực Tam giác vàng với số lượng lớn.

"Tổ chức tội phạm này có 5 đầu mối lớn tại Việt Nam, đặt tại TPHCM và rải rác ở một số tỉnh, thành khác, có kho chứa riêng biệt, mỗi đầu mối ngoài đối tượng chính thì có khoảng 4 - 5 trợ thủ đắc lực giúp sức", trung tá Lê Trung Thành (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Tân Bình) cho biết.

Ngày 22/2, trinh sát công an phát hiện Chánh cùng đồng phạm đang chuẩn bị nhận 5 thùng "hàng" từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam giao cho các đối tượng trung gian đầu dưới. Hàng giao cho Chánh và Lai Vi Thiệu (SN 1998) cùng 3 đầu mối lớn khác.

Chiều cùng ngày, trinh sát ập vào căn hộ tại tòa nhà trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình) bắt giữ Chánh, thu 7 gói trà chứa hơn 7,8kg ma túy các loại, 1 cân điện tử và nhiều dụng cụ khác liên quan. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Phan Văn Trung (SN 1996, ngụ quận Tân Bình).

Ngày 27/2, Công an quận Tân Bình cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt Thiệu và nhiều đối tượng đầu mối khác. Qua làm việc, Thiệu khai cuối năm 2023, khi làm việc ở casino tại Campuchia thì quen biết với người tên là "anh Hai". Sau đó, Thiệu rủ Chánh và Trung (bạn tù trước đó) cùng làm.

Cuộc vây bắt gã giang hồ rất manh động, ngông cuồng

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định một mắt xích quan trọng trong đường dây là Lê Thanh Tú (SN 1989), biệt danh là "Cơ", giang hồ có máu mặt tại khu vực quận 8. Hắn ta cùng người tình Lê Thị Thanh Hà (SN 2001) sống tại căn nhà ở phường 14, quận Gò Vấp.

Thời điểm tổ công tác kiểm tra căn nhà này chỉ có Hà ở nhà, công an đang làm việc với cô gái thì Tú đi taxi về.

Theo thuật lại trên báo VnExpress, khi vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là cảnh sát "chìm" nên phóng ngược vào taxi định cố thủ, bỏ chạy. Cùng lúc, nhiều trinh sát từ các hướng lao tới.

Tú rút súng, nhắm vào cảnh sát bóp cò nhưng ổ đạn kẹt. Bị khống chế, hắn vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương. Trùm giang hồ bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Lực lượng chức năng thu 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn và 1 gói ma túy.

Lê Thanh Tú bị các trinh sát khống chế. Ảnh: Công an TPHCM