Triệu tập 2 luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Ngày 14-3, Công an tỉnh Long An phát đi giấy triệu tập 2 luật sư Đ.K.L và Đ.Đ.M (thuộc Đoàn Luật sư TP HCM) đến làm việc liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Thời gian làm việc là vào lúc 8 giờ ngày 21-3.

Luật sư L. và luật sư M. là 2 trong 5 người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ") ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo nội dung tin báo của A05 gửi Công an tỉnh Long An, thực hiện công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, A05 phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đ.K.L và luật sư Đ.ĐM, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 7-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng VKSND tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc xem xét đường lối xử lý liên quan hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng luật sư L. và một số luật sư liên quan đã nhận thức được vấn đề và nghiêm túc xin rút kinh nghiệm về những phát ngôn, clip đã đăng tải trên nền tảng YouTube...

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã làm việc với luật sư L. và một số luật sư khác; đồng thời đề nghị nhóm luật sư này gỡ bỏ ngay các clip đã đăng trên YouTube.

Ngày 3-11-2022, kết thúc phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", TAND tỉnh Long An y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

