Một luật sư vụ án Tịnh thất Bồng Lai có 'dấu hiệu phạm tội': Liên đoàn Luật sư nêu ý kiến

Pháp luật

Ngày 7/3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản (số 66/LĐLSVN) gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, về việc xem xét đường lối xử lý liên quan đến hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai".