Triệt xóa 2 đường dây mua bán, tàng trữ hơn 1,9 tấn pháo

Pháp luật

Từ ngày 24 đến 26/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng với hơn 1,9 tấn pháo.