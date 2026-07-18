Thắng đậm Myanmar, tuyển Việt Nam ‘chạy đà’ hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam thắng ấn tượng Myanmar trên sân Thái Nguyên.



Tối 18/7, tuyển Việt Nam có trận thi đấu giao hữu quốc tế gặp Myanmar. Hai đội nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Thi đấu hay hơn đối thủ, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 5, sau cú dứt điểm đẹp mắt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.



Ngay sau đó, tuyển Việt Nam duy trì thế trận trên cơ hoàn toàn Myanmar với khả năng chia bài ấn tượng của Quang Hải và Hoàng Đức.

Phút 18, khung thành của đội tuyển Việt Nam chao đảo từ cú đánh đầu rất mạnh của Naing Tun. 3 phút sau đến lượt Mg Lwin của Myanmar tung cú sút xa chính diện khung thành Lê Giang Patrik cực kỳ nguy hiểm.

Tới phút 30, cơ hội lại tới với đội tuyển Việt Nam. Tài Lộc chuyền bóng khá thoáng và Xuân Son tung cú cứa lòng từ xa. Tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang đối thủ.

Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 38. Hậu vệ Xuân Mạnh bật cao đánh đầu quyết đoán sau tình huống đá phạt bên cánh trái.

Cuối hiệp một, Myanmar phản công nhanh. Than Paing căng ngang vào cấm địa, nhưng Lwin Moe Aung không thể chạm bóng dưới áp lực đeo bám của Xuân Mạnh.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng chơi hay hơn và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 59 do công của Hoàng Hên với một cú dứt điểm quyết đoán.

Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam có loạt sự thay đổi người và có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 do công của Đình Bắc trên chấm 11m. Chung cuộc, tuyển Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số 4-0 và có màn chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Hưng Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn