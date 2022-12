Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng tại Bình Thuận

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 10/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Bắc Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Hai đối tượng Nguyễn Ánh Đọt (áo thun xám) và Nguyễn Cảnh.

4 tổ công tác đã đồng loạt ập vào các địa điểm. Một tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Minh Thanh đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 đối tượng tại quán cà phê, giải khát bida do Thanh làm chủ. Một tổ khác kiểm tra và tạm giữ Nguyễn Ánh Đọt và Nguyễn Cảnh tại nhà của Cảnh. Một mũi khác kiểm tra và tạm giữ Lê Xuân Long và Biền Văn Út tại nhà ở của Út. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Biền Văn Út.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá cùng laptop và các điện thoại có liên quan. Qua thu thập tài liệu trên sổ sách ghi cá độ và trích xuất dữ liệu điện tử các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com, SMS và Zalo của các đối tượng trong đường dây, tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỷ đồng.

Các đối tượng khác trong cùng đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an Bình Thuận triệt phá tai cơ quan điều tra.

Bước đầu xác định, từ tháng 9/2022, Nguyễn Ánh Đọt (SN 1994) là đối tượng cầm đầu và Biền Văn Út (SN 1985, cùng ngụ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) cùng thống nhất đăng ký trang bong88.com làm “đại lý” cá cược bóng đá cho các con bạc. Cho đến thời điểm bị bắt, Đọt và Út đã cấp tài khoản cho 36 thành viên ở huyện Bắc Bình tham gia cá cược qua trang bong88.com. Ngoài ra còn xác định 3 đối tượng Nguyễn Cảnh, Lê Xuân Long, Nguyễn Minh Thanh có nhiệm vụ nhận ghi cá cược bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho Đọt.

Chiếc xe, tang vật của một đối tượng bị Công an thu giữ.

Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi, khép kín, hầu hết nhận cá cược qua tin nhắn SMS, Zalo và cá cược trực tiếp trên trang bong88.com. Việc chung tiền thắng thua hầu hết bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Internet Banking và Mobile Banking, số ít còn lại chung tiền trực tiếp.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đóng kín cửa, trốn trong nhà vào những lúc trước, trong mỗi trận đấu, lắp đặt camera quan sát, sẵn sàng xóa dấu vết trên các thiết bị điện tử nếu công an ập vào.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng, điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định.

Tác giả: Như Ý - Bùi Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn