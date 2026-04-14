Triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2026

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Tại điểm cầu UBND các xã, phường có các thành viên Ban Chỉ huy PTDS cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 8.900 tỷ đồng

Năm 2025, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, bất thường và cực đoan. Toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 21 đợt không khí lạnh (KKL); 02 đợt rét đậm, rét hại; 12 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt; 18 trận lốc, mưa lớn cục bộ, sét; 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông. Thiên tai trong năm 2025 đã tác động lớn đến dân sinh, kinh tế - xã hội; ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Cụ thể, đã làm 12 người chết, 31 người bị thương, 705 nhà bị sập, thiệt hại trên 70%; 106.038 nhà tốc mái, hư hỏng; 13.364 hộ dân đã sơ tán (khoảng 41.621 nhân khẩu); gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp và các công trình hạ tầng,…; ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 8.900 tỷ đồng.

Trên vùng biển đã xảy ra 43 vụ tai nạn, trong đó: 12 vụ tai nạn đuối nước; 16 vụ tai nạn trên biển; 03 vụ tàu bị hỏng máy trên biển; 01 vụ cháy tàu; 01 vụ tàu bị chìm khi neo đậu tại bến; 03 vụ đột quỵ trên biển; 01 vụ nhảy cầu tự tử; 06 vụ phát hiện thi thể trôi dạt trên biển. Làm chết 22 người, mất tích 05 người, bị thương 04 người, chìm 05 tàu cá, cháy 01 phương tiện, phát hiện 06 thi thể trôi dạt trên biển.

Thời gian qua, công tác Phòng chống thiên tai được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS (nay là Ban Chỉ huy PTDS) tỉnh cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại về người, tài sản, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Trước mùa mưa bão, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai phương án đối phó với bão, mưa lũ. Đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện kiểm tra, rà soát trên địa bàn các khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, nước biển dâng do bão, vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... cập nhật về diễn biến thời tiết, sẵn sàng chỉ đạo ứng phó kịp thời với các đợt thiên tai.

Công tác dự báo, cảnh báo đã được nâng lên một bước về mức độ kịp thời chính xác, đáp ứng được yêu cầu khi xảy ra thiên tai. Đặc biệt là các loại hình thiên tai như ATNĐ, bão, không khí lạnh, mưa lũ, hạn hán, nắng nóng…

Khi có thiên tai xảy ra, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các Công điện, Văn bản chỉ đạo ứng phó các đợt thiên tai của Trung ương. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã ban hành các Công điện, Văn bản gửi các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với các đợt thiên tai. Các thành viên Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai năm 2025. UBND tỉnh đã thành lập các Đoàn để đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trong các đợt thiên tai.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 13.364 hộ dân (khoảng 41.621 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý, vận hành sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

Ngay sau thiên tai, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo Tỉnh để khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, sớm ổn định cuộc sống Nhân dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh cùng các Sở, Ngành đã huy động lực lượng khắc phục hạ tầng, dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa và vệ sinh môi trường…

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham luận về công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Thượng tá Lê Thanh Bình – Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tham luận về công tác cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra

Đại diện Công ty thủy điện Bản Vẽ tham luận việc điều tiết xã lũ trong mùa mưa bão

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó thiên tai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tại một số địa phương, đơn vị có lúc còn lúng túng, bị động, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai còn hạn chế, nhất là dự báo, cảnh báo về mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn chưa chuyên nghiệp, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn còn hạn chế. Đặc biệt là một số xã thiếu cán bộ chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai…

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với thiên tai



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu thực hiện tốt phương châm "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính” trong công tác phòng chống thiên tai.

Đối với công tác phòng ngừa cần chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ đối với từng loại hình thiên tai, sự cố, thảm họa thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý, nhất là các phương án, kịch bản phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ lụt, sạt lở đất… không để bị động, bất ngờ. Sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, khách du lịch, công trình đê điều, hồ đập, các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phần mềm chia sẻ, trao đổi kiến thức về phòng chống thiên tai trước, trong và sau thiên tai, bão, lũ; kinh nghiệm, kiến thức phòng chống thiên tai để các cấp, các ngành, nhân dân biết, chủ động thực hiện có hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nâng cao công tác tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra chặt chẽ các công trình phòng, chống thiên tai. Rà soát, cân đối, ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn, nhất là hồ đập, đê điều, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Đối với công tác ứng phó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phát huy tối đa năng lực các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm. Sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ công tác sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu.

Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có thiệt hại về người, gia đình chính sách, hộ khó khăn. Sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới; nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo tình hình thiên tai để các địa phương, đơn vị chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai. Tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, ứng dụng các công nghệ hiện đại để dự báo thời tiết, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai…

Đối với việc đề xuất hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy PTDS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu đảm bảo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện, rà soát hiện trạng, phân loại, phân cấp hệ thống đê điều tỉnh, tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn