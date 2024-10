Trẻ ra trông thấy nhờ tích cực nạp 5 loại thực phẩm này

Cá béo là thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh. (Ảnh: ITN)

Cơ thể chúng ta dựa vào nhiều chất dinh dưỡng khác nhau để hỗ trợ quá trình lão hóa tự nhiên. Một số chất dinh dưỡng có thể giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Nhìn chung, việc bổ sung thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn cảm thấy tốt nhất khi về già. Do đó, hãy cố gắng bổ sung:

- Nguồn protein lành mạnh

- Chất béo lành mạnh

- Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Dưới đây là 10 loại thực phẩm bổ dưỡng hỗ trợ quá trình “trẻ hóa” một cách lành mạnh:

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất giàu chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa do mất cân bằng các gốc tự do trong cơ thể.

Chế độ ăn bổ sung dầu ô liu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm: bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa, một số loại ung thư.

Đặc biệt, chất béo không bão hòa đơn (MUFA) chiếm khoảng 73% trong dầu ô liu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu MUFA giúp giảm lão hóa da nhờ tác dụng chống viêm.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy những người áp dụng chế độ ăn giàu MUFA từ dầu ô liu có nguy cơ lão hóa da thấp hơn.

Các tác giả cho rằng đặc tính chống viêm của cả MUFA và chất chống oxy hóa có trong dầu ô liu rất có thể là nguyên nhân gây ra tác dụng này.

Cá béo

Cá béo là thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Chất béo omega-3 chuỗi dài có trong cá béo có lợi cho bệnh tim, viêm nhiễm và nhiều vấn đề khác.

Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra axit béo omega-3 có liên quan đến hàng rào bảo vệ da chắc chắn và giúp giảm tình trạng viêm nhiễm gây tổn thương da.

Cá hồi, một trong những loại cá béo phổ biến nhất, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da của bạn.

Chất chống oxy hóa carotenoid gọi là astaxanthin chính là chất tạo nên màu hồng của cá hồi. Trong một nghiên cứu, những người có làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời đã sử dụng kết hợp astaxanthin và collagen trong 12 tuần.

Kết quả, họ đã trải qua những cải thiện đáng kể về độ đàn hồi và độ ẩm của da. Ngoài ra, cá hồi và các loại cá béo khác có hàm lượng protein cao, rất quan trọng để cơ thể bạn sản xuất collagen – phân tử chịu trách nhiệm về sức mạnh, độ căng mọng và độ đàn hồi của da.

Cá béo còn có hàm lượng selen cao. Khoáng chất và chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA, đồng thời giúp giảm và ngăn ngừa tổn thương da do tia UV.

Rau

Hầu hết các loại rau đều cực kỳ giàu chất dinh dưỡng và ít calo. (Ảnh: ITN)

Hầu hết các loại rau đều cực kỳ giàu chất dinh dưỡng và ít calo. Chúng chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đục thủy tinh thể và một số bệnh ung thư.

Nhiều loại rau cũng chứa carotenoid, như beta carotene và lycopene. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều carotenoid có thể bảo vệ da chống lại tia UV của mặt trời, nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Một số nguồn beta carotene tốt nhất là: cà rốt, bí ngô, khoai lang. Nhiều loại rau cũng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen. Các loại rau có hàm lượng vitamin C cao nhất bao gồm rau lá xanh, ớt chuông, cà chua và bông cải xanh.

Điều quan trọng là bạn nên ăn các loại rau có màu sắc khác nhau, vì mỗi màu đại diện cho các chất chống oxy hóa khác nhau có thể có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể của bạn.

Hãy đặt mục tiêu ăn ít nhất hai loại rau trong mỗi bữa và luôn bảo vệ làn da của bạn bằng cách sử dụng kem chống nắng.

Quả bơ

Bơ rất giàu chất béo, chất xơ có lợi cho tim cũng như một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe.

Hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao của trái cây này giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ màng da, trong khi hàm lượng chất chống oxy hóa cao có thể chống lại các gốc tự do gây tổn thương và lão hóa da.

Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất béo có nguồn gốc thực vật có liên quan đến sức khỏe làn da tốt hơn ở người lớn tuổi.

Cà chua

Cà chua mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng. Lycopene là một loại caroten tạo nên màu đỏ cho cà chua. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Các nghiên cứu trên mẫu da người cho thấy lycopene cung cấp một lượng nhỏ sự bảo vệ khỏi các tia có hại của mặt trời. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ này thấp hơn đáng kể so với sử dụng kem chống nắng.

Trong một nghiên cứu, những phụ nữ uống đồ uống giàu chất chống oxy hóa có chứa lycopene, isoflavone đậu nành, dầu cá, vitamin C và E mỗi ngày đã giảm độ sâu nếp nhăn đáng kể sau 15 tuần.

Kết hợp cà chua với chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc bơ, giúp tăng đáng kể khả năng hấp thụ lycopene của cơ thể, từ đó bạn sẽ thấy làn da của mình trẻ trung hơn mỗi ngày.

