Trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với 2 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng vinh dự được Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng.

Bộ trưởng khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng của QĐND, các ban, bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

"Quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND; là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND; đồng thời, cũng là trách nhiệm nặng nề của các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", Bộ trưởng nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long là những cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng của lực lượng CAND. Trên mọi lĩnh vực công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ ANTT. Việc thăng cấp bậc hàm Trung tướng CAND đối với hai đồng chí Thứ trưởng hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của cá nhân các đồng chí, cũng là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng trao các Quyết định của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, với trọng trách của mình, các đồng chí Thứ trưởng luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về an ninh - quốc phòng; giữ gìn "Đạo" của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung".

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, gương mẫu đi đầu về mọi mặt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biển", "tự chuyển hóa"; là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để CBCS học tập và noi theo" - Bộ trưởng chỉ rõ.

Vui mừng và vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức công bố quyết định tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Trung tướng, Thứ tưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp; trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong CAND, mỗi chúng tôi luôn nhận thức đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của từng cá nhân, gia đình chúng tôi, mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND, của các đơn vị, địa phương nơi các đồng chí đã và đang công tác; đồng thời, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an các đơn vị, địa phương đối với sự nỗ lực, có gắng phấn đấu của cá nhân chúng tôi", Thứ trưởng Lê Văn Tuyến xúc động chia sẻ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng hai đồng chí tân Trung tướng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Để xứng đáng với cấp bậc hàm được phong tặng và quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sẵn sàng nhận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sach, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

