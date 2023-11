Thăng cấp bậc hàm cho cán bộ CSGT bị xe đầu kéo đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Ngày 1/11, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với ông Lương Thanh Tuấn - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, hy sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vào ngày 14/6.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho gia đình Trung tá Lương Thanh Tuấn.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho đại diện gia đình Trung tá Lương Thanh Tuấn. (Ảnh: Công an Hà Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Kiều Hữu Tuyển nhấn mạnh sự hy sinh của Trung tá Lương Thanh Tuấn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng đội và Nhân dân. Đây là tổn thất rất lớn của lực lượng Công an Hà Nam nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, sự hy sinh của Trung tá Lương Thanh Tuấn trong khi làm nhiệm vụ là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nam học tập, noi theo.

Trước đó, trưa 14/6, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nam (trong đó có Thiếu tá Lương Thanh Tuấn - cán bộ Phòng CSGT) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 122+700 Quốc lộ 21A, đoạn qua xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89C-279.74, kéo theo sơ mi rơ mooc mang biển kiểm soát 89R - 018.54 do Trần Văn Luyến (43 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đâm trúng.

Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News