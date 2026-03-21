Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời chúc mừng Bộ Tài chính đã đón nhận một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cho biết, sau quá trình công tác và rèn luyện tại địa phương, đồng chí Tạ Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nay được Đảng, Nhà nước điều động trở lại Bộ Tài chính, đảm nhiệm trọng trách mới. Những kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn địa phương sẽ là nền tảng quan trọng giúp đồng chí Tạ Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành ngành Tài chính trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Tạ Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Tài chính. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng bày tỏ biết ơn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (trước đây) đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian công tác tại địa phương, coi đây là giai đoạn để lại nhiều dấu ấn và kinh nghiệm quý báu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chia sẻ, đây là sự trở về đầy ý nghĩa khi trong 34 năm công tác đã có hơn 30 năm gắn bó và trưởng thành tại Bộ Tài chính. Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành Tài chính và đất nước trong giai đoạn mới.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo VOV