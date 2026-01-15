Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy QK9; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh QK9; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh QK9 đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt khẳng định, danh hiệu Anh hùng LLVTND của Đảng, Nhà nước trao tặng Trung tướng Huỳnh Tiền Phong không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn quân, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang QK9 và nhân dân địa phương. Các thế hệ hôm nay luôn trân trọng những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, mà đồng chí Huỳnh Tiền Phong là một minh chứng tiêu biểu.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt ôn lại quá trình tham gia cách mạng đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của "Anh Ba Tiền Phong" – tên gọi thân mật của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong. Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi với vai trò du kích địa phương, đồng chí đã kinh qua những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Tây Nam Bộ. Với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, đồng chí cùng đồng đội vượt qua muôn vàn hiểm nguy, trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều trận đánh với tinh thần mưu trí, táo bạo. Phương châm chiến đấu "có địch là đánh, một mình cũng đánh, một tổ cũng đánh, đánh là phải giành thắng lợi" của đồng chí đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đồng đội, góp phần cùng quân và dân Khu 9 lập nên những chiến công lưu danh sử sách.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ tư lệnh QK9.

Sau khi đất nước thống nhất, biên giới Tây Nam của Tổ quốc lại vang tiếng súng, đồng chí Huỳnh Tiền Phong lại tiếp tục có mặt nơi tuyến đầu cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Trên cương vị Tư lệnh QK9, đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tư lệnh QK9 nhấn mạnh, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong không chỉ là một người cán bộ mưu lược trong chiến đấu, một chỉ huy quyết đoán trong lãnh đạo, mà còn là một tấm gương về đạo đức, lối sống. Việc Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đồng chí chính là minh chứng cho truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tư lệnh Quân khu yêu cầu toàn quân khu lấy tấm gương của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong làm động lực phấn đấu, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh QK9 phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong khẳng định, những vinh dự cá nhân có được ngày hôm nay chính là nhờ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Quân đội; sự đồng cam cộng khổ của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Đồng chí bồi hồi nhớ lại 13 lần bị thương trong chiến đấu và tự nhận thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm xuống. Đồng chí nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng LLVTND được phong tặng ngày hôm nay có một phần xương máu cao quý của những người đồng đội đã hy sinh.

Gần 80 tuổi đời, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng và đi theo con đường cách mạng mà Đảng đã chọn, mãi mãi là người đảng viên trung kiên. Đồng chí cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ kế tục xứng đáng và phát huy cao nhất truyền thống vẻ vang để xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

