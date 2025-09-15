Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sáng 15/9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Ngày 15/9/1945, chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã ra Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng (tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay).

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Tổng cục CNQP đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu như xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; nghiên cứu, chế thử, sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều sản phẩm dân dụng, kinh tế quốc dân chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành Quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan nhiều sản phẩm trưng bày

Thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về phát triển công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 08 ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành Công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; và chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

"Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh việc phát huy nội lực là chủ yếu, cần tập trung huy động đa dạng nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí Thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho Công nghiệp quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược.

Kết hợp nhiệm vụ phát triển Công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển Công nghiệp quốc gia. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong phát triển Công nghiệp quốc phòng; ưu tiên phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, lĩnh vực lưỡng dụng thuộc thế mạnh, để từng bước chuyển giao công nghệ cho công nghiệp dân sinh, tạo sự dẫn dắt, lan tỏa, thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp quốc phòng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập để công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu; để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu, tự hào của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV