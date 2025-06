Tranh cãi tour du lịch xem nơi án mạng ở London

Nhiều doanh nghiệp ở Đông London, trong đó có cửa hàng cá và khoai tây chiên này, dựa vào vụ giết người hàng loạt năm 1888 làm điểm thu hút khách. Ảnh: Robert Evans/Alamy.

20h mỗi tối, hàng trăm du khách chen chúc tại Mitre Square (London), nơi nạn nhân Catherine Eddowes bị Jack the Ripper sát hại.

Jack the Ripper là biệt danh được đặt cho kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở London vào năm 1888. Hắn đã sát hại ít nhất 5 phụ nữ ở khu vực Whitechapel, phía đông thành phố.

Danh tính thật sự của kẻ sát nhân đến nay vẫn chưa được xác định. Những vụ án này gây chấn động vì tính man rợ và cách thức giết người cắt xẻo cơ thể.

Qua nhiều thập kỷ, hình ảnh Jack the Ripper được truyền thông và văn hóa đại chúng khai thác rất nhiều qua phim ảnh, sách báo, thậm chí trở thành "thương hiệu" du lịch, đem lại nguồn thu lớn cho thành phố.

Khu vực Whitechapel trở thành điểm dừng quen thuộc của các tour về kẻ sát nhân, bên cạnh những địa danh nổi tiếng như cung điện Buckingham hay cầu Tháp, theo CNN.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng nhiều tour đã đi quá giới hạn khi thương mại hóa, tưởng nhớ tội ác. Năm 2015, Bảo tàng Jack the Ripper mở cửa càng thổi bùng làn sóng phản đối. Năm 2020, một tour có tên Guts and Garters in the Ripper's East End buộc phải hủy vì áp lực dư luận.

Tour Jack the Ripper được dán quảng cáo trên đường phố London. Ảnh: flickr.

Không chỉ London, loại hình du lịch xoay quanh án mạng còn phổ biến ở nhiều nơi: từ dinh thự anh em Menendez ở Beverly Hills, hiện trường vụ Jonestown (Guyana), đến tour Jeffrey Dahmer tại Milwaukee (Mỹ).

Theo Philip Stone, chuyên gia tại Viện Du lịch Đen (Đại học Central Lancashire), cách xã hội tưởng nhớ các vụ án mạng có nhiều yếu tố phức tạp. Ông cho rằng kẻ giết người hàng loạt được truyền thông hóa và lãng mạn hóa qua thời gian, khiến ranh giới giữa thực và hư dần mờ đi.

“Thời gian không chỉ làm lành vết thương mà còn định hình lại câu chuyện”, ông nói.

Ở Whitechapel, biệt danh của kẻ sát nhân len lỏi trong đời sống thường ngày như tiệm cắt tóc, quán ăn nhanh, thậm chí có cả quầy bán khoai tây Jacket the Ripper.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Bảo tàng Jack the Ripper trên phố Cable, Đông London, năm 2015. Ảnh: Guy Bell/Rex.

Nhiều hướng dẫn viên và người dân bức xúc khi các tour hiện tại vẫn phô bày hình ảnh thi thể người bị hại, gán nhãn "gái mại dâm" dù không chính xác, hoặc biến án mạng thành trò tiêu khiển.

Cựu hướng dẫn viên Jessica O’Neil từng chứng kiến đồng nghiệp đuổi khách bằng dao giả hay mở nhạc phim kinh dị, nên đã bỏ nghề.

Nhà văn The Gentle Author chia sẻ: “Người dân ở đây rất bức xúc với các tour Ripper. Mỗi tối, từng đoàn khách kéo qua khu phố, gây phiền toái cho cuộc sống của cư dân”. Một số gia đình từng phải chuyển nhà vì không thể chịu nổi cảnh các hướng dẫn viên đứng trước cửa sổ kể về những vụ án.

Cách đây 4 năm, The Gentle Author cũng tổ chức tour riêng tập trung vào lịch sử cộng đồng lao động và người nhập cư ở East End, nhằm lấy lại không gian cho cư dân. Tuy nhiên, sức hút của các tour Jack the Ripper hoàn toàn lấn át.

Trong khi đó, bảo tàng Jack the Ripper vẫn giữ cách tiếp cận gây tranh cãi, dù từng được cấp phép với mục tiêu tôn vinh phụ nữ. Đến nay, cửa hàng lưu niệm tại đây vẫn bày bán các sản phẩm in hình kẻ sát nhân, bất chấp chỉ trích từ cộng đồng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn