Tràng An (Ninh Bình) bất ngờ có màu nước lạ khiến netizen rần rần không tin nổi

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc hiếm có tại danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã nhanh chóng gây sốt. Trong video, người quay cho biết cô vừa có chuyến đi chơi Tràng An thì bất ngờ gặp khung cảnh "có một không hai": dòng nước thường ngày trong veo nay lại chuyển sang màu xanh ngọc bích lạ mắt, vừa đẹp vừa huyền ảo, tạo cảm giác như đang trôi giữa một thế giới khác.

Tràng An (Ninh Bình) bất ngờ có màu nước xanh trong như ngọc bích (Video: @en11024)

Khác với khung cảnh thường thấy tại Tràng An, nơi mặt nước phẳng lặng, trong veo đến mức có thể nhìn rõ từng nhành rong rêu dưới đáy, từng chiếc lá rơi nhẹ trên mặt nước, đoạn video cho thấy một Tràng An mới lạ với gam màu xanh ngọc đặc biệt, phản chiếu ánh sáng như thủy tinh. Nước không chỉ trong mà còn mang sắc xanh sâu hút như ngọc lục bảo, khiến cảnh vật xung quanh càng trở nên nổi bật và mơ màng hơn bao giờ hết.

Theo chia sẻ từ người quay video, trước đó một ngày, khu vực này vừa có mưa lớn. Chính điều này có thể đã khiến dòng nước thay đổi màu sắc một cách tự nhiên, tạo nên khoảnh khắc tuyệt đẹp và hiếm thấy. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng và thích thú, đồng thời có một vài người cho biết mình từng bắt gặp cảnh tượng tương tự - nhưng phải rất may mắn mới được chiêm ngưỡng Tràng An trong trạng thái "lên màu" kỳ diệu như vậy.

Một cư dân mạng bình luận: "Từng đi Tràng An 3 lần mà chưa bao giờ thấy nước xanh kiểu này. Mê quá!". Có người còn ví von: "Cảnh này mà đi thuyền qua chắc tưởng đang lạc giữa chốn bồng lai".

Không chỉ gây ấn tượng trong khoảnh khắc hiếm, Tràng An từ lâu đã nổi tiếng là một trong những khu du lịch sinh thái đặc sắc nhất miền Bắc. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (năm 2014), Tràng An hấp dẫn du khách bởi hệ thống hang động xuyên thủy, các dãy núi đá vôi trùng điệp, dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh và thảm thực vật phong phú. Đặc biệt, những trải nghiệm ngồi thuyền len qua các hang động như Hang Tối, Hang Nấu Rượu, Hang Sáng, Hang Si, Hang Ba Giọt… luôn mang đến cảm giác vừa thư giãn vừa kỳ thú.

Tràng An không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các tín đồ yêu thiên nhiên mà còn là nơi níu chân những ai muốn tìm lại vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình và đậm chất văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Và với những ai may mắn bắt gặp được Tràng An trong màu xanh ngọc bích hiếm có, có lẽ chuyến đi sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên suốt đời.

