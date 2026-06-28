Trần Thị Nhi SN 2001 bị bắt tại nhà trọ

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an phường Hải Châu bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra phòng trọ do Đỗ Hữu Quốc (SN 2000, trú thành phố Huế) thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Quốc và Trần Thị Nhi (SN 2001, trú thành phố Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn có một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Tại hiện trường còn có loa và hệ thống đèn chiếu được các đối tượng sử dụng để mở nhạc khi "bay, lắc".

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Bước đầu, Quốc và Nhi khai nhận chất bột màu trắng là ma túy loại ketamine. Cả hai đang cùng nhau sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu, trong ngày 25/6, Đỗ Hữu Quốc đã mua 1 viên thuốc lắc và ketamine với giá 1,9 triệu đồng rồi gọi Trần Thị Nhi đến phòng trọ để cùng sử dụng. Quốc chuẩn bị ma túy, chia thuốc lắc cho cả hai sử dụng, đồng thời dùng đĩa sứ, thẻ ngân hàng và ống hút để chia nhỏ ketamine trước khi cùng nhau sử dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyCông an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Quốc và Trần Thị Nhi về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới