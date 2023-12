"Trai đẹp” giả danh Công an, cho xem còng số 8 khiến một phụ nữ mất hơn 9 tỷ

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Bình (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Nguyễn Phương Bình quen biết chị P. (ngụ quận 5) từ năm 2018. Bình tự giới thiệu là cán bộ Công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6). Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành Công an (như còng số 8...) để tạo niềm tin.

Tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Phương Bình.



Cuối năm 2018, do cần tiền chi xài cá nhân, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị P. bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối (cần tiền để mua hóa giá nhà, mượn tiền xử lý việc ở cơ quan, trả nợ, lo viện phí cho mẹ....) để mượn tiền chị P.

Do tin tưởng, chị P. đã nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, chị P. nhiều lần yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của người phụ nữ 9 tỷ đồng.



Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều tổ công tác, kiên trì rà soát, lần theo từng dấu vết, đầu mối liên quan đến Nguyễn Phương Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyễn Phương Bình. Công an cũng thu giữ nhiều còng số 8 và các vật dụng, tài liệu có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, Bình khai nhận toàn bộ sự việc trên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

