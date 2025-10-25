Toyota Prado LC250 giảm giá, chấm dứt thời chênh cả nửa tỷ đồng

Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới (LC250) được nâng cấp và ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2024 và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong nước nhờ thiết kế góc cạnh hiện đại, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi và an toàn hấp dẫn. Thêm một xuất xứ là thương hiệu đến từ Nhật Bản, có vị thế và uy tín trên thị trường đã khiến nguồn cung của mẫu xe này gặp giới hạn, từ đó nhanh chóng xảy ra tình trạng “đội giá” kênh tiền tại đại lý.

Thời điểm “hot” nhất, mẫu xe này đã được đưa tới tay người tiêu dùng với chính sách bán hàng “bia kèm lạc”. Có thời điểm khách hàng phải trả thêm hàng trăm triệu đồng để có thể sở hữu sớm một chiếc xe Prado LC250 đời mới sớm hơn dự kiến.

Một số tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng còn cho biết, trong giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025, nhiều khách hàng muốn mua xe phải chấp nhận giá chênh từ 300-500 triệu đồng để có thể sớm nhận được xe.

Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới (LC250). (Ảnh minh họa: KT)

Điều đáng nói, kể cả khi sẵn sàng chi thêm 500 triệu đồng, khách hàng vẫn không nhận được xe ngay, mà chỉ được xếp suất chờ bàn giao sớm. Không phải đại lý nào cũng xảy ra tình trạng này, có nơi vẫn yêu cầu khách đặt cọc theo đúng giá niêm yết, nhưng đại lý không hẹn ngày giao xe cụ thể nên khách hàng luôn ở trong tình trạng phấp phỏng đợi chờ. Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài lâu và đã dừng lại vào khoảng quý 2/2025.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi việc lại ngược lại, không những xe được trưng sẵn tại các đại lý (chủ yếu là màu đen hoặc trắng), LC250 hiện còn nhận được khuyến mãi từ các đơn vị bán hàng. Theo thông tin từ một đại lý Toyota chính hãng tại Hà Nội, khách hàng xuống tiền mua LC250 thời điểm này không những sẽ mua được đúng giá niêm yết là 3,48 tỷ đồng mà còn được tặng thêm phần quà là 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều salon ô tô tư nhân cũng đang rao bán những chiếc LC250 đi kèm mức giảm thẳng 50 triệu đồng tiền mặt, đưa giá bán thực tế của Land Cruiser Prado giảm từ 3,48 tỷ đồng xuống chỉ còn 3,43 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của Land Cruiser Prado đang có dấu hiệu giảm nhẹ ở quý 3/2025. Kết quả của VAMA cho thấy từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt doanh số tốt vào tháng 3-4/2025 khi lần lượt đạt 80 chiếc và 76 chiếc. Nhưng trong 3 tháng gần nhất, con số chỉ đạt trên 50 chiếc bán ra mỗi tháng. Song tính theo luỹ kế 9 tháng của năm 2025 thì tổng số xe bán ra đạt 481 chiếc trên toàn quốc, gấp 5 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi Prado được trả về đúng giá niêm yết tại đại lý, thì người “anh họ” là Toyota Land Cruiser (LC 300) vẫn đang trong trạng thái kênh giá tới 500 triệu đồng tại một số nơi.

Toyota Land Cruiser Prado 2024-2025 là thế hệ thứ 5 của mẫu SUV này với thiết kế khác biệt hoàn toàn từ nội thất và ngoại thất so với thế hệ cũ. Tại Việt Nam, xe được phân phối với phiên bản thiết kế lưới tản nhiệt nan dọc và cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần hình chữ nhật. Trong khi tại một số thị trường quốc tế, mẫu SUV này có thêm kiểu đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ô lưới. Mẫu xe này được trang bị tính năng sưởi tay lái và HUD. Phía sau tay lái là một màn hình điện tử cỡ lớn, kích thước 12,3 inch đóng vai trò là đồng hồ tốc độ.

Không gian nội thất Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới.

Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch, kết nối không dây với điện thoại Chất lượng hiển thị sắc nét, độ phản hồi nhanh nhạy là điểm cộng của màn hình này. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn trên Prado là 14 loa JBL.

Tại Việt Nam, Land Cruiser Prado được trang bị động cơ xăng 2.4L tăng áp, đạt công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm và hệ dẫn động 2 cầu, hộp số tự động 8 cấp.

Ngoài ra xe còn được trang bị thêm nhiều tiện ích cao cấp như mở cốp rảnh tay (đá cốp), gương chiếu hậu có tính năng sấy và tự động điều chỉnh khi lùi. Ghế ngồi có chức năng điều chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng và nhớ vị trí, mang lại sự thoải mái tối đa cho người lái.

Gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 cũng là một đặc điểm được nhiều người chú ý đến. Đây chính là điểm nhấn công nghệ quan trọng, nâng cấp từ phiên bản 2.0. Gói này bao gồm các tính năng an toàn chủ động như: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm; Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn; Điều khiển hành trình chủ động; Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV