Toyota Innova dừng bán ở Việt Nam?

Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) đã gỡ Toyota Innova khỏi danh mục sản phẩm. Hiện, nhóm xe đa dụng trên website chính thức của hãng tại Việt Nam chỉ còn Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Toyota Alphard và Toyota Innova Cross.

Hiện, TMV chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc kinh doanh Toyota Innova tại Việt Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota khu vực TP.HCM cho biết đại lý đã không còn nhập Toyota Innova về bán.

"Đại lý hiện cũng không còn xe Toyota Innova. Nhu cầu khách hàng không còn cao nên Toyota Innova sẽ bị ngừng bán", người này chia sẻ.

Toyota Innova không còn xuất hiện trên website TMV.

Tính đến hết tháng 7, doanh số Toyota Innova tại Việt Nam đạt 232 xe, tương đương sức bán trung bình hơn 33 xe/tháng.

Cho đến trước khi gỡ Innova khỏi website chính thức, Toyota có đến 2 mẫu xe thuộc phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam. Tháng 12/2023, Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt giữa lúc Toyota Innova vẫn còn mở bán.

Sau 7 tháng đầu năm, Toyota Innova Cross đang là mẫu xe bán chạy thứ ba của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam, doanh số đạt 4.162 xe. Toyota Innova Cross HEV cũng tạm thời là xe hybrid được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Toyota Innova và Toyota Innova Cross "giẫm chân nhau" trong phân khúc MPV cỡ trung. Ảnh: Minh Quân, TMV.

Việc có 2 mẫu xe "giẫm chân nhau" trong cùng phân khúc, trong khi doanh số Innova Cross cao hơn gần 18 lần Toyota Innova nhiều khả năng là nguyên nhân chính khiến thương hiệu Nhật Bản quyết định ngừng kinh doanh mẫu MPV cỡ trung từng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam.

Trước khi bị ẩn khỏi danh mục sản phẩm Toyota tại Việt Nam, Toyota Innova còn duy nhất bản E trang bị số sàn và được bán với giá 755 triệu đồng.

Toyota Innova Cross có 2 phiên bản, trong đó bản thuần xăng có giá 825 triệu đồng còn bản HEV có giá hơn 1 tỷ đồng .

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn