Tottenham đánh bại Arsenal nhờ siêu phẩm từ giữa sân của Sarr

Pha lập công đẹp mắt từ vạch giữa sân của tiền vệ Pape Matar Sarr.

Tottenham đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại kình địch Arsenal với tỉ số 1-0 trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tối ngày 31/7. Bàn thắng duy nhất và cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu thuộc về Pape Matar Sarr với một cú lốp bóng siêu phẩm từ giữa sân.

Tottenham là đội chơi tốt hơn hẳn trong hiệp một và đã có bàn dẫn trước đầy bất ngờ ngay trước giờ nghỉ. Tiền vệ người Senegal, Pape Matar Sarr, đã nhanh chóng nhận thấy thủ môn David Raya của Arsenal dâng cao, và anh đã thực hiện một cú lốp bóng có độ chính xác hoàn hảo từ giữa sân, đưa bóng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng cho Tottenham.

Tottenham (áo trắng) đã khiến Arsenal nhận thất bại đầu tiên trong tour du đấu hè 2025. (Arsenal FC/Getty Images)

Arsenal đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Tottenham.

Tân binh bom tấn Viktor Gyokeres đã có 13 phút đầu tiên trong màu áo Arsenal, chỉ 5 ngày sau khi gia nhập đội bóng.

Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt không mấy nổi bật của tân binh Viktor Gyokeres trong màu áo Arsenal. Gia nhập đội bóng chỉ 5 ngày trước, tiền đạo người Thụy Điển vào sân ở phút 77 thay Kai Havertz nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong bối cảnh Arsenal miệt mài tìm bàn gỡ.

Trước đó, "Pháo thủ" đã có chuyến du đấu ấn tượng tại Đông Á với các chiến thắng trước AC Milan và Newcastle. Tuy nhiên, thất bại trước đối thủ cùng thành phố khiến hành trình của họ khép lại trong tiếc nuối. Ngược lại, Tottenham có màn trình diễn đầy khích lệ sau khi chỉ thắng 1 trong 3 trận giao hữu trước đó.

Kết quả này đánh dấu một kết thúc đáng thất vọng cho chuyến du đấu Đông Á của Arsenal, nơi họ đã gây ấn tượng với những chiến thắng trước AC Milan và Newcastle. Tuy nhiên, đối với Tottenham, đây là một màn trình diễn cực kỳ đáng khích lệ sau khi họ chỉ giành được một chiến thắng trong ba trận giao hữu trước đó.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn