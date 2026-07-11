Tổng thống Trump phát thông điệp bất ngờ về Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Iran đã đề nghị tiếp tục đối thoại. Chúng tôi đồng ý, nhưng Mỹ đã nói rất rõ với họ rằng lệnh ngừng bắn (theo Bản ghi nhớ Islamabad) đã kết thúc", Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Iran chưa bình luận về tuyên bố trên. Reuters dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các nhà hòa giải Qatar đã tới Tehran trong ngày 10/7 nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trong tuần này, đồng thời trao đổi với giới lãnh đạo Iran về tình hình tại eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Tasnim xác nhận một phái đoàn Qatar đã đến Iran để "củng cố vai trò trung gian hòa giải của Qatar". Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, phía Iran khẳng định vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Mỹ và Iran nối lại các đòn tấn công nhằm vào nhau sau khi ông Trump tuyên bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng lệnh ngừng bắn giữa hai nước "đã kết thúc", với lý do Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn còn hiệu lực hay không, ông Trump trả lời ngày 8/7: "Đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian".

Đáp lại, Tehran tuyên bố những nội dung cốt lõi của Bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đạt được cách đây hơn 3 tuần đã bị vô hiệu hóa bởi phát biểu của Tổng thống Trump, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với "những hậu quả nguy hiểm".

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, báo New York Times ngày 10/7 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, cho biết các lực lượng nước này đã tập kích hơn 170 mục tiêu quân sự của Iran chỉ trong tuần qua.

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc không kích tập trung vào hệ thống phòng không, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, các xuồng cao tốc quân sự dọc bờ biển phía Nam Iran gần eo biển Hormuz, cùng nhiều cơ sở hậu cần quân sự.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào 85 mục tiêu quân sự của Mỹ, trong đó có cảng Salman, căn cứ Hạm đội 5 tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. IRGC cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên bầu trời tỉnh Bushehr.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.vn