Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/6/2025

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Các Chương trình MTQG tiếp tục được quan tâm và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG tiếp tục được quan tâm và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương, phù hợp với đặc điểm, mô hình tổ chức riêng của từng chương trình.

Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo thống nhất cả ba Chương trình. Ban Chỉ đạo ban hành Chương trình công tác hàng năm, phân công địa bàn cho từng thành viên để kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương. Tại địa phương, 100% tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Quản lý cấp xã và các tổ chức cộng đồng như Ban Phát triển thôn, Ban giám sát đầu tư. Một số tỉnh đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tăng cường tính chuyên sâu trong chỉ đạo thực hiện.

Về Chương trình MTQG Nông thôn mới (NTM), đến tháng 03/2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 77,9% so với chỉ tiêu 80% được giao (tăng 9,8% so với cuối năm 2021). Tỷ lệ xã đạt NTM nâng cao là 39,2% so với chỉ tiêu 40% được giao (tăng hơn 2 lần so với cuối năm 2021). Tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu là 9,95% so với chỉ tiêu 10% được giao (tăng hơn 10 lần so với cuối năm 2021). Tỷ lệ đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM là 47,6% so với chỉ tiêu 50% được giao (tăng 44% so với cuối năm 2021). Tỷ lệ huyện NTM nâng cao là 9,1% so với chỉ tiêu 20% được giao (cuối năm 2021 chưa có huyện NTM nâng cao). Có 06 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM so với chỉ tiêu 15 tỉnh được giao (tăng 01 tỉnh so với cuối năm 2021). Tính đến hết tháng 02/ 2025, vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt khoảng 16,89% kế hoạch, trong đó vốn kéo dài từ các năm trước đạt 31,33%, vốn năm 2025 đạt 16,77%. Vốn sự nghiệp giải ngân đạt khoảng 0,2% so với dự toán được giao. Lũy kế đến tháng 3/2025, tổng nguồn lực huy động phát triển các vùng nông thôn trên cả nước khoảng trên 03 triệu tỷ đồng.

Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%, đạt chỉ tiêu giảm 1-1,5%/năm được giao. Các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; đến nay đã đầu tư được trên 2.500 công trình.. Phần lớn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tư vấn, hướng nghiệp, kết nối thị trường lao động; đã tổ chức gần 6.300 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; cập nhật thông tin hơn 1,1 triệu người sử dụng lao động và gần 3 triệu người tìm việc vào cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin hơn 23,6 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đã triển khai trên 9.300 mô hình sinh kế (vượt xa mục tiêu hỗ trợ trên 1.000 mô hình theo kế hoạch). Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho gần 125 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, (vượt mục tiêu tối thiểu 100 nghìn lao động theo kế hoạch). Đến hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 79% so với kế hoạch (26/33 nghìn tỷ đồng)…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 120/2020/QH14, có 06 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, còn 03 nhóm mục tiêu chưa đạt. Cụ thể, có 06 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, gồm: Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số; nhóm mục tiêu về giáo dục (5/5 chỉ tiêu); nhóm mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; nhóm mục tiêu về bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (2/2 chỉ tiêu); nhóm mục tiêu về tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, sức khỏe hiện đại, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (3/4 chỉ tiêu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương: Khánh Hoà, Cao Bằng, Quảng Bình, Kon Tum… đã báo cáo kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG; đồng thời đề xuất các kiến nghị để thực hiện các Chương trình hoàn thành tối đa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng thực hiện trong điều kiện thực tế của giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã trong năm 2025, vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn về việc chuyển tiếp quản lý các dự án, nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG và việc thực hiện các dự án đầu tư thiết yếu ở cấp xã phù hợp, tránh lãng phí vốn đầu tư…

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An nghiên cứu tài liệu

Tại Nghệ An, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 03 Chương trình MTQG đã giao cho tỉnh là 5.233,596 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 5.215,146 tỷ đồng cho 1.710 công trình, đạt 99,65% kế hoạch vốn được giao; hoàn trả ngân sách Trung ương 18,244 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/3/2025, vốn đầu tư phát triển đã giải ngân 3.931,38 tỷ đồng, đạt 75,38%.

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 03 Chương trình MTQG đã giao cho tỉnh là 3.506,428 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 3.040,475 tỷ đồng, đạt 86,71% kế hoạch vốn được giao. Tính đến ngày 20/3/2025, vốn sự nghiệp đã giải ngân 1.429,611 tỷ đồng, đạt 47,02%. Việc bố trí vốn và thực hiện các Chương trình MTQG đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, các dân tộc thiểu số.

Hoàn thành tối đa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng thực hiện trong điều kiện thực tế của giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đề nghị các Ban Chỉ đạo kiện toàn lại nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ. Cần hướng dẫn việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến các Chương trình MTQG phù hợp với bối cảnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tối đa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng thực hiện trong điều kiện thực tế của giai đoạn 2021-2025; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình; đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện từng chương trình năm 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dề nghị các Bộ chủ quản 3 Chương trình MTQG khẩn trương tổng kết các chương trình giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/6/2025…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn