Tổng Giám đốc Nam Long nhận thù lao trên 19 tỷ đồng/năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) chi gần 42 tỷ đồng cho thù lao của đội ngũ quản lý chủ chốt, gần như không đổi so với năm 2024.

Trong đó, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng Giám đốc Tập đoàn, nhận hơn 19 tỷ đồng trong năm, tương đương bình quân khoảng 1,6 tỷ đồng mỗi tháng. Mức này tăng hơn 64% so với cùng kỳ.

So sánh với một số lãnh đạo doanh nghiệp khác, thu nhập của ông Lucas thấp hơn CEO Masan – ông Danny Le (21,8 tỷ đồng/năm), nhưng vượt xa so với nhiều tên tuổi khác bao gồm CEO Kinh Bắc – bà Nguyễn Thị Thu Hương (8 tỷ đồng/năm) và CEO Vincom Retail – bà Phạm Thị Thu Hiền (10 tỷ đồng/năm)...

Lưu ý, con số trên chưa bao gồm ESOP, cổ tức, cổ phiếu thưởng, cũng như các phúc lợi khác như nhà ở, học phí cho con, bảo hiểm gia đình hay hạn mức đi lại.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh – Tổng Giám đốc Nam Long. Nguồn: NLG

Ngày 30/3/2024, Nam Long thông báo miễn nhiệm ông Trần Xuân Ngọc khỏi chức vụ Tổng Giám đốc do hết nhiệm kỳ và bổ nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh vào vị trí này cho nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Ông Lucas được giới thiệu là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Oklahoma City (Mỹ) và từng tham gia chương trình quản lý cấp cao tại Trường Kinh doanh Harvard.

Trước khi gia nhập Nam Long, ông có hơn 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức và tập đoàn lớn ở châu Á, bao gồm IRAS – Cục Doanh thu Nội địa Singapore, Temasek Holdings, Hopson Group và CapitaLand.

Trong đó, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại CapitaLand, như Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành The Ascott Group, Giám đốc đầu tư, Giám đốc điều hành và Chủ tịch CapitaLand Trung Quốc.

Đến cuối năm 2025, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh chưa sở hữu cổ phần nào tại Nam Long.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Nam Long đạt doanh thu thuần 5.645 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước, chủ yếu từ các dự án trọng điểm như Southgate, Cần Thơ và Akari. Lợi nhuận ròng đạt 701 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024, ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3 ở mức 27.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường 13.437 tỷ đồng.

