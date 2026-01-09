Pate 'Cột Đèn Hải Phòng' của Đồ hộp Hạ Long không phải pate nổi tiếng ở chợ Cột Đèn

Pate "Cột Đèn Hải Phòng" do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất - Ảnh: Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiêu hủy trên 6.400 hộp pate "Cột Đèn Hải Phòng" loại 90 gam/hộp được sản xuất ngày 6-9-2025, và trên 7.500 hộp loại 150 gam/hộp được chế biến từ thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Đáng chú ý, tên gọi pate "Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long lại trùng với sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng đất cảng do các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn, TP Hải Phòng bán hàng chục năm nay.

Do vậy đã có nhiều người hiểu nhầm về sản phẩm pate truyền thống chợ Cột Đèn và cho rằng sản phẩm pate "Cột Đèn Hải Phòng" chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi chính là pate truyền thống chợ Cột Đèn.

Tuy nhiên hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau, pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn được nhiều người biết đến, tin dùng, là một trong những thực phẩm mang thương hiệu của thành phố.

Sản phẩm này được chế biến từ các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, và chủ yếu được bày bán tại khu vực chợ Cột Đèn.

Còn sản phẩm pate "Cột Đèn Hải Phòng" là của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Anh Phạm Đức Hưởng, người có thâm niên làm pate gia truyền có tiếng tại chợ Cột Đèn, cho biết: "Pate tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long trước đó không có thương hiệu pate Cột Đèn, mà nơi này chỉ lấy thương hiệu này từ khi pate tại Cột Đèn nổi tiếng với chất lượng và hương vị đặc trưng".

"Do đó các sản phẩm pate gia truyền chợ Cột Đèn được yêu thích sử dụng, còn pate đóng hộp mang tên pate "Cột Đèn Hải Phòng" chỉ là có tên trùng với tên gọi của pate Cột Đèn gia truyền" - anh Hưởng nói.

Cũng theo anh Hưởng, việc cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện pate "Cột Đèn Hải Phòng" được chế biến từ thịt heo chứa bệnh dịch tả châu Phi cũng thể hiện rõ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, rất đáng hoan nghênh.

"Chúng tôi mong muốn đã kinh doanh phải chấp hành các quy định pháp luật, nhất là trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng" - anh Hưởng nói.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện trên 130 tấn thực phẩm có chứa bệnh dịch tả heo châu Phi được đưa vào nhà máy của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 12-9-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24-12-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP khởi tố 9 bị can về hành vi trên.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ