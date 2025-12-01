Tổng Bí thư Tô Lâm: Không thể nói cán bộ cấp xã thiếu trình độ chuyên môn

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Chiều 3-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ nay, báo cáo của địa phương không có từ cán bộ thiếu chuyên môn

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các lãnh đạo địa phương cần tiếp tục sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn cấp xã, phường ở tất cả các lĩnh vực như đất đai, khuyến nông, thú y nhằm thực hiện các nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chính quyền gần dân, sát dân.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu.

Bình quân 41,03 người/1 xã, phường. Trên 94% cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Chỉ có khoảng 5,38% cán bộ có trình độ không phù hợp với chuyên môn.

Căn cứ những số liệu của báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không thể nói cấp xã thiếu cán bộ, trình độ cán bộ cấp xã là yếu và thiếu.

"Nói về trình độ chuyên môn là không thể thiếu được ở cán bộ cấp xã. Từ nay, báo cáo của địa phương không có từ là cán bộ thiếu chuyên môn.

Nếu chăng chỉ có thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ thôi.

Không thể đổ cho thiếu chuyên môn được. Qua khảo sát này đánh giá mới biết được những việc như vậy", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Trước phản ánh từ nhiều địa phương về tình trạng thiếu cán bộ hoặc cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc, Tổng Bí thư cho rằng câu hỏi này chính các địa phương phải trả lời chứ Trung ương không trả lời được cho các địa phương.

"Đi tìm ra được mới thấy, không phải thiếu trình độ chuyên môn mà thiếu trách nhiệm, nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, không đáp ứng được yêu cầu cán bộ.

Do đó phải xem xét lại cách bố trí công việc, đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục tình trạng này", Tổng Bí thư nêu rõ.

Không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực

Tổng Bí thư yêu cầu không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực và khẳng định việc bố trí cán bộ khuyến nông cho cấp xã vẫn được đảm bảo.

Tổng Bí thư chỉ rõ hiện không tổ chức cấp huyện nên tổ chức các trạm khuyến nông khu vực sẽ là một dạng "cấp huyện biến tướng, không đến đầu, không đến chân, không ai quản lý".

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập về khuyến nông ngay tại xã. Chính quyền xã phải chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, không khoán trắng cho đơn vị sự nghiệp công lập.

"Bí thư, chủ tịch hoặc là phó chủ tịch, phó bí thư phải có một người đặc trách về nông nghiệp. Như vậy có 5 cán bộ nông nghiệp ở xã rồi. Chịu trách nhiệm tất về giải phóng mặt bằng, giấy tờ đất đai, khuyến nông, thú y... về biên chế không thể thiếu được, không phải tăng một biên chế nào nữa. Mà xã lại có đầy đủ cán bộ ngay", Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau cuộc họp này báo cáo với Chính phủ để hoàn tất chủ trương sắp xếp và bố trí cán bộ cấp xã trước ngày 15-10 tới.

