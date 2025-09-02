Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong các bức thư gửi lãnh đạo Việt Nam, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, cách đây 80 năm được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng, hiện thân cho ước mơ về một đất nước giàu đẹp, hòa bình và phát triển.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do.

Nhân dịp này, Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội liên bang Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân Ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày nay đang tự tin vững bước trên con đường tiến bộ kinh tế - xã hội và có uy tín ngày càng gia tăng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.

Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Nội các nước CHDCND Triều Tiên Pak Thae Song (Pắc Thê Sâng) đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong thư và điện mừng, lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ khâm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường của Nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung; khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" và chiến lược toàn cầu mới của Ấn Độ; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) cũng gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Gombojav Zandanshatar đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Dashzegve Amarbayasgalan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại các điện mừng, lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động