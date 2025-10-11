Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường biên giới ở Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: BẰNG PHẠM

Đây là một trong số 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Noi được xây dựng trên diện tích khoảng 5,5ha, với tổng vốn đầu tư gần 240 tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa.

Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học đầy đủ các hạng mục phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất… đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện cho hơn 1.900 học sinh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới. Thực tế cho thấy, hệ thống trường lớp, đặc biệt các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vẫn còn rất thiếu thốn, khiến điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

Tổng Bí thư nêu rõ chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi - Ảnh: Baonghean.vn

Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm đến các cháu học sinh được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư căn dặn bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ. Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình, nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp.

Đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ các cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, các lực lượng vũ trang để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là "pháo đài" của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới.

Đại diện học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi kính tặng Tổng Bí thư Tô Lâm chiếc khèn của người dân tộc Mông và chiếc Khăn Piêu của dân tộc Thái - Ảnh: BẰNG PHẠM

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi có ý nghĩa vô cùng to lớn; không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên, của tình Đảng, nghĩa đồng bào.

Ông Trung cho rằng ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng đổi thay, nơi những ước mơ của con em vùng biên được chắp cánh; nơi các em được học chữ, học làm người và học tình yêu quê hương, đất nước; nơi gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa các dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh "Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh" - biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng tặng nhiều phần quà cho các em học sinh và 50 phần quà cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở xã Na Ngoi.

Na Ngoi là xã biên giới giáp nước bạn Lào, có diện tích 341,25km2; dân số 9.536 người. Toàn xã có hơn 98% là người dân tộc thiểu số gồm các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Xã Na Ngoi cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250km; thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng trọng yếu về an ninh - quốc phòng của tỉnh Nghệ An.

