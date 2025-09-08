Trong nước

Sáng 8/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

