Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hướng triển khai bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư tin tưởng phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.